Школьники познакомятся с историей кинематографа в рамках акции "Культурный марафон"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские школьники смогут познакомиться с историей кинематографа в рамках ежегодной акции "Культурный марафон", которая состоится с 8 ноября по 10 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Ежегодная акция "Культурный марафон" <...> будет приурочена к важной дате в истории кино - 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторами проекта выступают министерство культуры, министерство просвещения и "Яндекс". Акция призвана познакомить школьников с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. В рамках проекта обучающиеся смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в школе, попробовать себя в создании мини-фильмов, говорится в сообщении.

Материалы онлайн-теста подготовлены экспертами "Кинопоиска" и образовательных проектов "Яндекса". Задания адаптированы под учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают приемы, принципы и т. д., которые используются в кинематографе. Теория будет подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики, а также из современных фильмов.

"Мы объявляем о начале уже третьей всероссийской акции "Культурный марафон". Министерство культуры вместе с министерством просвещения и "Яндексом" проводят ее ежегодно в рамках проекта "Культура для школьников". <...> Так что приглашаем детей, родителей и учителей отправиться в увлекательное путешествие по миру кино", - приводятся в сообщении слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

В пресс-службе добавили, что присоединиться к акции могут все желающие. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть "Яндекс.Станции Лайт" - их получат 100 учителей и 500 учеников.

О "Культурном марафоне"

Акция "Культурный марафон" впервые состоялась в 2019 году и была посвящена миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тыс. школьников и более 8 тыс. учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тыс. учеников и 28 тыс. преподавателей, а темой года стала культура народов России.