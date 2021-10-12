Джоан Роулинг представит новую книгу для детей "Рождественский поросенок"

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Автор серии романов о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг представит во вторник новую детскую книгу под названием "Рождественский поросенок" (The Christmas Pig). Об этом сообщила британская сеть книжных магазинов Waterstones.

Писательница примет участие в презентации, которая пройдет в Лондоне, после чего ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.

По сюжету книги семилетний Джек отправляется в неизведанную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку - поросенка по имени Пок. Мальчика ждут приключения и испытания, но ради друга он готов на все.

В России книга уже поступила в продажу, ее публикует издательство "Азбука-Аттикус". Переводчик - Александра Глебовская, известная адаптациями на русский язык романов Умберто Эко.

Джоан Роулинг входит в число наиболее успешных британских писателей. Ее книги продались общим тиражом более 500 млн экземпляров и были переведены на 80 языков. По вселенной "Гарри Поттера" снято 10 блокбастеров. В последнее время автор занималась в основном проектами, ориентированным на взрослую аудиторию. В 2012 году вышел ее социально-политический роман "Случайная вакансия". В 2013-2020 годы писательница выпустила серию детективов под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.