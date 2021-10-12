Кинокартину "В плену у Сакуры" покажут на фестивале японской культуры на Урале

ЕКАТКРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Пятый региональный фестиваль "Япония на Урале. Осень 2021" стартует в Уральском федеральном округе 15 октября. В его рамках запланирован показ российско-японского фильма "В плену у Сакуры", открытие передвижной выставки о японской культуре и ряд других событий, сообщил во вторник в Уральском региональном центре ТАСС председатель Свердловского областного отделения общероссийского общества "Россия Япония" Вадим Занин.

"В России фильма пока еще, насколько мне известно, в широком прокате не было, в Екатеринбурге он точно будет впервые показан", - сказал Занин, уточнив что показ пройдет 19 ноября в Доме кино, фильм режиссера Масаки Иноуэ будет представлен на русском и японском языках с субтитрами.

"В плену у Сакуры" - военно-историческая драма, фильм о любви между японской медсестрой и российским военнопленным офицером, которая случилась в японском городе Мацуяме во время Русско-японской войны.

"Все это происходит на фоне исторических событий, которые показаны также в фильме. И в итоге все это действие перемещается в современность, где потомки японской медсестры и российского офицера <…> встречаются в современной России", - рассказала генеральный продюсер фильма, президент кинопроизводственной компании Heisei Project Юмико Масуда.

15 октября в городе Алапаевск в Доме-музее Чайковского откроется передвижная музейная экспозиция "Красота и изящество японского быта", она пробудет там до 14 ноября. В день открытия и последний день ее работы там пройдут мастер-классы о видах японского искусства, лекции о японской культуре и истории.

Кинокартину и экспозицию также увидят жители города Полевского и поселка Буланаш Свердловской области.

Всего в Свердловской области в рамках фестиваля пройдет порядка 10 различных мероприятий, в том числе открытый турнир по дзюдо памяти мастера боевых искусств Дзигоро Кано среди ветеранов-мастеров, студенческий конкурс презентаций туристических маршрутов по программе культурного обмена между городом Кобе (Япония) и Екатеринбургом и другие, часть мероприятий будет также транслироваться онлайн.

Фестиваль охватит и другие регионы Урала, добавил Занин.

"В Свердловской области мероприятия пройдут в четырех муниципалитетах - это Екатеринбург, Алапаевск, поселок Буланаш и город Полевской. Также мероприятия пройдут в Челябинской области, например, там будет фестиваль кино, пройдут две выставки, посвященные японской культуре, <…> организованные вместе с курганским отделением, в Тюмени у нас пройдут спортивные мероприятия по кэндо, кюдо и другим японским искусствам", - сообщил Занин.

Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко подчеркнул, что фестиваль дает возможность жителям Урала познакомиться с японским бытом.

В июне 2019 года в Осаке на полях Группы двадцати состоялась встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Лидеры двух стран высоко оценили результаты проведения в 2018 году перекрестного Года Японии и России, а также выразили надежду на дальнейшее углубление и развитие японо-российских обменов и договорились о проведении в 2020-2021 годах Года японо-российских межрегиональных побратимских обменов.