Авербух представит в Москве спектакль на льду "Анна Каренина"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Илья Авербух представит 4 ноября в Москве спектакль на льду "Анна Каренина" по роману Льва Толстого с участием олимпийских чемпионов и призеров. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе проекта.

"Я старался сделать так, чтобы великое произведение Толстого на льду выглядело не чем-то чужеродным, а максимально целостным и органичным, чтобы зритель погрузился в эту атмосферу и забыл, что все герои на коньках. Мне было очень важно создать именно спектакль, а не ледовое шоу", - сказал Авербух ТАСС.

Чету Карениных сыграют бронзовые олимпийские призеры, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин, в роли Вронского выступит олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров. В образе Кити зрители увидят двукратную чемпионку мира, серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, которой пришлось освоить сложнейшие элементы парного катания: вращения, прыжки и даже высокие поддержки. Ее партнером, исполнителем роли Левина, станет бронзовый призер чемпионата мира и Европы Александр Энберт.

"В роли Истопника - самого таинственного и мистического персонажа спектакля, который, словно дух, который руководит эмоциями, страхами и страстями главных героев - олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин. Бетси Тверскую и Беккера исполнят олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин", - рассказали организаторы.

Сценографы превратят ледовую арену в театральное пространство, многофункциональные декорации для которого более полугода разрабатывали в столичных мастерских. Центральный элемент - камин - в зависимости от действия становится и внутренней частью локомотива, и самим поездом, и фасадом усадьбы, и интерьером комнаты за счет светового оформления и проекции. А другая часть декорации - мост - также превращается в вокзал, тоннель, становится воротами для скачек. Особой задачей стала адаптация костюмов описанной у Толстого эпохи под шоу на льду, где невозможно использование тугих корсетов и кринолинов с длинными юбками. Швеям мастерской Елены Новиковой удалось создать наряды, где сохранена тонкая талия и объемные юбки, и при этом фигуристки могут исполнять сложные трюки.

В июне постановку увидели жители и гости Сочи. Московская премьера пройдет во дворце спорта "Лужники", серия показов продлится по 14 ноября.