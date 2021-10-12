Шведский режиссер снимает в Мурманске фильм об истории своего спасения 37-летней давности

МУРМАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Шведский режиссер Хелена аф Клеркер снимает в Мурманске документальный фильм об истории своего спасения русскими моряками с сухогруза "Дагестан" во время Холодной войны в 1984 году.

В ноябре 1984 года Хелена вместе с подругой Шарлоттой Оберг решила покататься на лодке по заливу у шведского острова Ведде. Прогулка чуть было не обернулась трагедией: лодку вынесло в открытое море, двое суток девушки боролись за жизнь. Отчаявшихся и обмороженных, их подхватили на сухогруз "Дагестан" Мурманского морского пароходства и передали шведским властям.

"Мы снимаем документальный фильм о событиях тех лет. Я пытаюсь найти всю команду, которая тогда спасла нас, потому что я не могу забыть тот момент, без этих людей я была бы уже мертва. Очень давно я получила список экипажа. Я много раз его видела. И сейчас я хочу их найти", - сказала Хелена журналистам во время пресс-конференции в Мурманске во вторник.

Шведский режиссер и ее команда уже отыскала некоторых членов экипажа и их родственников. Встретилась с ними, записала интервью и сделала героями своей картины. "Например, боцман Владимир Морозов и его вдова Татьяна. Это было очень эмоционально. У него дома висели фотографии меня и моей подруги Шарлотты дома. Когда мы встретились с Татьяной, я поняла, что и в его жизни это был тоже эмоциональный момент. Не каждый день вы спасаете двух девушек в открытом море в маленькой лодке", - пояснила Хелена.

Съемки фильма Хелена начала только спустя 37 лет из-за грифа секретности, под которым в шведских архивах были документы об их спасении русскими моряками. "Это не связано с российской стороной, это больше связано со шведской стороной. После 35 лет гриф секретности был снят. Когда я получила все секретные документы, тогда и решила снять фильм. Я почувствовала облегчение, что наконец-то могу рассказать эту историю", - отметила режиссер и героиня фильма.

Съемки фильма продолжаются уже три года, они растянулись по времени из-за пандемии. В России группа уже отсняла материал в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде, сейчас часть истории будут снимать в Мурманске. Премьера документального фильма с рабочим названием "Секретное море" состоится в конце декабря в эфире шведского телевидения.