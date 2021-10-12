Премьера фильма "На близком расстоянии" пройдет 20 октября в кинотеатре "Художественный"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московская премьера фильма Григория Добрыгина "На близком расстоянии", главную роль в котором сыграла актриса Ксения Раппопорт, пройдет в кинотеатре "Художественный" 20 октября. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе кинотеатра.

"20 октября 2021 года в 20:00 Большом зале кинотеатра "Художественный" состоится московская премьера фильма Григория Добрыгина "На близком расстоянии". Фильм представят режиссер и исполнительница главной роли Ксения Раппопорт", - сказал собеседник агентства.

Кинокартина "На близком расстоянии" стала вторым полнометражным фильмом для Добрыгина. Фильм посвящен отношениям людей во время пандемии. По сюжету некогда востребованная актриса с мировым именем, несмотря на риск заболеть, принимает решение помочь мигранту из Средней Азии, оставив его у себя дома. Действие происходит в Санкт-Петербурге, охваченном коронавирусом.

"Интеллигентная комедия отчуждения Григория Добрыгина остроумно рисует выгоревший дотла духовно-психологический пейзаж, в котором обретается современный успешный житель мегаполиса. <...> В описании странного, едва ли возможного в реальности взаимодействия этих персонажей Добрыгин умудряется избежать большинства сентиментально-лирических штампов фильмов "из жизни" пришельцев с разных планет, волей случая нашедших друг друга. В его фильме никто никого не находит, наоборот, все только теряют", - приводятся в сообщении слова программного директора кинотеатра "Художественный" Стаса Тыркина.

Главную роль в фильме также исполнил непрофессиональный актер Нурбол Уулу Кайратбек, которого Добрыгин нашел в реальной курьерской службе. В пресс-службе добавили, что впервые лента была представлена в основном конкурсе фестиваля "Кинотавр-2021". В российский прокат фильм выйдет 28 октября 2021 года.