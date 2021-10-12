Мюзикл "Граф Орлов" вернется на сцену Московской оперетты спустя пять лет

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Показы мюзикла "Граф Орлов" 15 октября возобновятся в Московском театре оперетты после пятилетнего перерыва. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.

"15 октября мюзикл "Граф Орлов" откроет свой первый сезон после пятилетнего перерыва. Возвращение знаменитой постановки - долгожданное событие как для зрителей, так и для артистов", - сообщили в "Московской оперетте".

Возвращению спектакля на сцену рады и исполнители главных ролей. "Я очень завидую зрителям, которые увидят мюзикл впервые, - привели в пресс-службе слова Валерии Ланской, играющей Елизавету. - Уверена, что они испытают сильнейшие эмоции и проникнутся нашей историей. Мне кажется, что эта постановка опередила свое время, и сейчас она прозвучит еще громче, чем пять лет назад". Также в постановке задействованы Екатерина Гусева, Игорь Балалаев, Александр Рагулин, Теона Дольникова, Аглая Шиловская и другие известные артисты.

Спектакль будет идти блоками в одном сезоне с постановками "Монте-Кристо" и "Анна Каренина", уточнили в театре.

Мюзикл "Граф Орлов" по либретто Юлия Кима на музыку Романа Игнатьева был поставлен продюсерами Владимиром Тартаковским и Алексеем Болониным в 2012 году. С момента премьеры спектакль завоевал восемь престижных театральных наград, став первым и единственным мюзиклом - обладателем премии "Хрустальная Турандот".