Костюмы средневековых алан покажут в музее на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Костюмы-реконструкции средневековых алан продемонстрируют посетителям музея-усадьбы в Ставрополе в честь дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. Об этом сообщили во вторник в краевом музее-заповеднике.

"В доме Смирновых (в котором создан музей-усадьба - прим. ТАСС), где Хетагуров жил в 1894 году и часто гостил после, работники музея будут принимать всех, кому дорого это имя. <…> Юноши и девушки покажут костюмы-реконструкции средневековых алан, научный комментарий даст заведующая отделом археологии музея-заповедника Светлана Кравцова", - говорится в сообщении.

Произведения Коста Хетагурова прочтут участники культурно-просветительского общества "Алания". Посетители музея смогут увидеть мемориальные комнаты поэта.

"Мы поговорим о связи творчества Хетагурова с культурой древней Осетии - Алании. Ее фольклор был тем живым истоком, который неизменно питал поэзию Хетагурова, глубоко проникнутую национальным духом", - поясняют в музее.

Осетинский поэт и художник Коста Хетагуров родился 15 октября 1859 года. Он считается основоположником литературного осетинского языка. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Он много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".