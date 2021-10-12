Выставка, посвященная творчеству первого русского модельера, откроется на ВДНХ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выставка, посвященная 160-летию со дня рождения первого русского модельера Надежды Петровны Ламановой, откроется на ВДНХ 15 октября. Всего представлено более 70 подлинных театральных и бытовых костюмов ее авторства, а также реконструкции, воссозданные по архивным материалам, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"Экспозиция великого русского модельера и театрального художника Надежды Петровны Ламановой разместилась на втором и третьем этажах павильона "Рабочий и колхозница", демонстрируя два насыщенных периода жизни модельера: эпоху русского модерна до событий 1917 года и послереволюционное время. Помимо аутентичных платьев и аксессуаров, в экспозицию вошли фотографии, эскизы, афиши и тематические документы. Кроме этого, гости увидят воспроизведенную мастерскую Ламановой со столиком для рукоделия и швейными машинками", - говорится в сообщении.

Надежду Петровну Ламанову по праву называют русской Коко Шанель, ведь она является флагманом среди плеяды русских и советских модельеров. До 1917 года художница одевала императрицу и привилегированных клиенток, а после революции стала законодательницей советской моды. С 1901 года несколько десятилетий она работала с режиссером Константином Станиславским, создавая костюмы для постановок Московского художественного театра. Значительную часть театральной экспозиции составляют костюмы, созданные мастером для спектакля "Анна Каренина". На выставке реконструирована специальная театральная сцена, которая поможет зрителю передать живую атмосферу. В 1904 году Надежда Петровна получила высшее звание "Поставщица Двора Ея Императорского Величества".

В 1925 году художницу вместе с Верой Мухиной, Евгенией Прибыльской и Надеждой Макаровой наградили на Всемирной выставке Art Deco в Париже самым почетным призом - Гран-при с формулировкой "За национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением". Позже Ламанова и Мухина создали концепцию универсальных вещей - то, что любая женщина могла бы сшить своими руками: платье или блузу, используя старую скатерть, штору или платок. Это и являлось целью художницы - сделать моду доступной для народа. В 1928 году Ламанова создала гениальную теорию промышленного моделирования. Краткие тезисы стали подлинным переворотом в искусстве костюма.

Среди организаторов выставки: ВДНХ, Фонд президентских грантов, культурно-просветительский фонд "Магия моды", Музей МХАТ, "Музей Москвы", Малый театр, Театральный музей им. А.А. Бахрушина, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, арт-директор проекта - Антонио Вильчес-Ногерол. Выставка пройдет с соблюдением всех правил Роспотребнадзора, экспозиция продлится до 25 ноября.