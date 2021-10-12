В Омской области открыли проект "Наш Достоевский" к 200-летию со дня рождения писателя

ОМСК, 12 октября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков открыл проект "Наш Достоевский", приуроченный к 200-летию со дня рождения знаменитого русского писателя. В рамках проекта жителям региона предлагается выкладывать видеозаписи с любимыми цитатами автора.

Видеоролик с цитатой из "Записок из Мертвого дома", написанных Достоевским после четырехлетнего пребывания на каторге в Омске, губернатор опубликовал во вторник в своем Instagram. "Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные. Порядки старые, крепкие, веками освещенные", - процитировал Достоевского Бурков.

По словам министра культуры Омской области Юрия Трофимова, в Омске на следующей неделе будет создано особое пространство, где каждый желающий сможет записать свою любимую цитату. "Думаю, каждый сможет найти тот отрывок, который ближе к сердцу, который отражает чувства человека", - сказал он журналистам.

По итогам акции будут выбраны самые интересные видеозаписи, авторы которых получат призы, уточнили ТАСС в Минкульте. "Конечно, зачитать цитату и записать видео можно в любом месте, - сказал собеседник агентства. - Видеозаписи надо выкладывать в соцсетях под хештегом акции".

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где пробыл до 1859 года.

По словам директора омского музея им. Достоевского Виктора Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, там он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. Под впечатлением от заключения в омском остроге написаны и "Записки из Мертвого дома".