В Тульской области планируют ввести с 19 октября QR-коды для учреждений культуры

ТУЛА, 12 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб Тульской области на заседании во вторник рассмотрел варианты дополнительных ограничений в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе, в том числе введение с 19 октября QR-кодов о вакцинации или перенесенном ковиде для посещения музеев, театров, кинотеатров, а также боулингов и спортивных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба.

"Среди предложений членов регионального оперштаба - возможное введение с 19 октября QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе для посещения музеев, театров, кинотеатров, боулингов, спортивных мероприятий. Также предложено ограничить работу организаций общественного питания с 00:00 до 07:00 за исключением доставки и самовывоза. Нововведения будут отражены в указе губернатора №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также возможно введение QR-кодов для посещения ресторанов, кафе, крупных торговых центров и запрет на проведение банкетов. Целесообразность ведения этих меры прорабатывает оперштаб совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

Среди ранее введенных в Тульской области профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах и в транспорте, предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти или многофункциональных центров по предварительной записи. Также охраняется удаленный режим работы для 30% сотрудников предприятий и организаций, требования по заполняемости залов ресторанов баров и кафе не более чем на 80%, в театрах, кинотеатрах и на спортивных объектах может быть занято не более 50% зрительских мест.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 12 октября, в Тульской области с начала пандемии выявлено 56 335 случаев заражения коронавирусом, из них 154 - за последние сутки. Выздоровели 48 464 человека, 3 161 пациент умер.