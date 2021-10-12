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Пандемия COVID-19

Вахтанговский театр отменил два спектакля с Гришаевой

Такое решение было принято из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у актрисы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Вахтанговский театр отменил два спектакля с участием Нонны Гришаевой из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у актрисы. Она чувствует себя хорошо, сообщил ТАСС во вторник директор театра Кирилл Крок.

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"У нее был положительный тест на ковид. Чувствует себя прекрасно, находится дома. Через пять дней будет еще один тест сдавать", - сказал Крок.

По его словам, последний тест был отрицательным, при повторном отрицательном тесте Гришаеву могут выписать.

"Хотя она себя прекрасно чувствует и готова играть, но мы не хотим рисковать ни зрителями, ни партнерами, ни музыкантами, ни артистами, ни служащими театра, поэтому мы вынуждены два наших спектакля с ее участием были отменить", - сказал директор.

Был отменен спектакль "Люся. Признание в любви", который был запланирован на 7 и 13 октября.

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