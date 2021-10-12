Вахтанговский театр отменил два спектакля с Гришаевой

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Вахтанговский театр отменил два спектакля с участием Нонны Гришаевой из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у актрисы. Она чувствует себя хорошо, сообщил ТАСС во вторник директор театра Кирилл Крок.

"У нее был положительный тест на ковид. Чувствует себя прекрасно, находится дома. Через пять дней будет еще один тест сдавать", - сказал Крок.

По его словам, последний тест был отрицательным, при повторном отрицательном тесте Гришаеву могут выписать.

"Хотя она себя прекрасно чувствует и готова играть, но мы не хотим рисковать ни зрителями, ни партнерами, ни музыкантами, ни артистами, ни служащими театра, поэтому мы вынуждены два наших спектакля с ее участием были отменить", - сказал директор.

Был отменен спектакль "Люся. Признание в любви", который был запланирован на 7 и 13 октября.