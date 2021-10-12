В Нижнем Новгороде открылась выставка со старинными видами города в 3D-формате

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Выставка уникальных стереоизображений конца XIX - начала XX века открылась в Техническом музее в Нижнем Новгороде во вторник. Об этом сообщил ТАСС автор проекта, режиссер 3D-фильмов Дмитрий Новиков.

"Мы используем здесь как старые фотографии, это около 50 снимков, так и конвертированные, всего в выставочном зале около 100 фотографий. Это довольно сложная работа - сделать из обычного снимка фотографию, которая смотрелась бы как фотография, сделанная реальным стереоскопическим аппаратом с двумя объективами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на выставке представлены, в том числе, работы нижегородских фотографов Андрея Карелина и Дмитрия Смирнова, а также снимки из архива Захария Виноградова, чья большая коллекция хранится в Доме фотографии в Москве.

"Впервые на выставке представлен совершенно замечательный известнейший русский фотограф, автор многочисленных учебников по стереоскопической съемке Захарий Виноградов. Его большая коллекция находится в Доме фотографии в Москве, совершенно случайно в поиске нижегородских сюжетов мы обнаружили неизвестные до сих пор фрагменты архива Виноградова, которые здесь с удовольствием представляем", - добавил Новиков.

Так, посетители выставки с применением 3D-очков могут увидеть, например, снимки Андрея Карелина "Игра в жмурки", "Бродячие музыканты"; виды на Губернаторский дом в Нижегородском кремле или улицу Рождественскую, которые в своих работах на рубеже XIX - XX веков запечатлел Дмитрий Смирнов. Также в Техническом музее представлено множество работ неизвестных авторов с видами Нижегородской ярмарки и центральных улиц города.

Как рассказала журналистам замминистра культуры Нижегородской области Елена Лупина, проект выставки создан на грант проекта "Команда 800". "Каждая выставка, которую мы открываем, в чем-то уникальна. Особенно если это выставка в нашем Техническом музее, который постоянно не перестает удивлять нижегородцев и гостей города. Данный проект приурочен к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, приятно осознавать, что праздники не заканчиваются, проекты продолжаются, и одно из главных направлений - это то, что мы вспоминаем прошлое. Эта выставка - еще один шанс увидеть, каким был наш любимый город более 100 лет назад, учитывая, что в основу работ были положены фотографии нижегородских фотографов, в частности, работы Андрея Карелина", - сказала Лупина.