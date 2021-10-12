Гостей фестиваля "Кавказ обетованный" в Дербенте познакомили с еврейской кухней

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Кулинарное шоу, посвященное еврейской культуре и кухне, прошло во вторник в Дербенте на площадке первого этнокультурного фестиваля народов Большого Кавказа "Кавказ обетованный". Об этом рассказал ТАСС руководитель пресс-службы Российского еврейского конгресса Михаил Савин.

"Во вторник одним из главных событий фестиваля стало кулинарное шоу, которое провели известные повара, знатоки традиционной еврейской кухни Андрей Боровский и Юрий Книжник. С их помощью сегодня удалось взглянуть на традиции через историю известных блюд национальной еврейской кухни. Мы смогли познакомиться с рецептами и историей блюд евреев разных общин, узнали о том, как эти рецепты путешествовали по миру, и благодаря чему стали узнаваемыми", - рассказал Савин.

Кроме того, во вторник журналист, историк, драматург и сценарист Ирина Михайлова провела авторскую экскурсию по еврейскому кварталу Дербента. О сохранении наследия горских евреев с помощью научных исследований на открытой лекции рассказал фольклорист, литературовед Валерий Дымшиц. Мастер по изготовлению музыкальных инструментов Аркадий Каграманян научил гостей и участников фестиваля своему ремеслу и выступил с концертом.

Перед гостями фестиваля выступили ансамбль народной музыки "Макъам" Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова, а также ансамбль "Рагон" с музыкой Северной и Южной Осетии.

В древнейшем городе России Дербенте по 15 октября проходит первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа "Кавказ обетованный". В этом году он посвящен истории, традициям и культурному коду горских евреев. Инициатором и организатором масштабного события выступил Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Республики Дагестан.