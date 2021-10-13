В Японии впервые покажут фильм белорусского режиссера "Кунашир"

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Документальный фильм "Кунашир" (2019) проживающего во Франции белорусского режиссера Владимира Козлова в декабре этого года впервые выйдет в прокат в Японии. Об этом сообщила в среду японская компания Unplugged, которая выступает дистрибьютором картины.

Начало показа в ряде кинотеатров по всей стране намечено на 4 декабря. Фильм был снят весной 2018 года. Он затрагивает различные аспекты общественной жизни на Кунашире, а также исторические и политические вопросы.

Компания Unplugged также опубликовала трейлер картины с японскими субтитрами, который начинается с выступления бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году. В нем он в том числе касается проблемы мирного договора.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.