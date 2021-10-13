На выставке в Москве представят 30 работ участников арт-проекта по мюзиклу "ПраймТайм"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Московский продюсерский центр и Театр мюзикла подвели итоги отбора участников арт-проекта, посвященного спектаклю "ПраймТайм". 30 работ, отобранные почти из 500, покажут на выставке на площадке театра. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Моспродюсера.

"Московский продюсерский центр и Московский театр мюзикла подвели итоги отбора среди художников на участие в арт-проекте, приуроченном к новому сезону мюзикла "ПраймТайм". На конкурс прислали почти 500 художественных работ из 27 городов России. Из них организаторами были отобраны 30 работ - они будут представлены в здании Московского театра мюзикла с 30 октября по 5 декабря на выставке, посвященной образу современной женщины. Кроме того, на основе работ финалистов разработают промо-материалы для нового сезона", - рассказали в пресс-службе.

Помимо живописных работ, которые будут украшать пространства театральных холлов, работы художников будут показаны на медиаэкранах в залах Московского театра мюзикла в течение всего сезона. Все финалисты будут приглашены на спектакль, а один из победителей получит специальный приз от Оливье Ландревиля - художника-постановщика спектакля "ПраймТайм".

Новый арт-проект, посвященный мюзиклу "ПраймТайм", был запущен в конце сентября. Организаторы в рамках отбора, который проходил с 27 сентября по 8 октября, предложили художникам, дизайнерам, декораторам, представителям цифрового искусства создать визуальный ряд по мотивам спектакля. Основными темами для работ стали женственность, внутренняя сила, целеустремленность. Эти темы являются центральными для мюзикла "ПраймТайм" и соотносятся с сюжетной линией главной героини - певицы, стремящейся к успеху.

Премьера мюзикла "ПраймТайм" состоялась 5 марта 2020 года. Это второй спектакль в истории театра после "Принцессы цирка", который поставлен совместно с цирковым коллективом The 7 Fingers ("7 пальцев", Канада). Мюзикл по идее художественного руководителя театра Михаила Швыдкого написали композитор Максим Лепаж (Канада), автор либретто Елена Киселева и автор стихов Алексей Кортнев.