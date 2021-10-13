Шнуров представит авторскую программу на RTVI

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров запустит авторскую программу "Семь грехов", в которой с экспертами будет оценивать актуальные события. Об этом он сообщил журналистам в среду, представляя планы телеканала на сезон.

"Программа находится в стадии пилота. Когда она меня устроит, когда я пойму, что этот корабль способен плыть далеко и довольно быстро, мы ее запустим", - сказал Шнуров, уточнив, что для этой и других его персональных программ также будет запущен отдельный YouTube-канал.

Как уточнили в пресс-службе RTVI, по плану программа будет выходить в прямом эфире по воскресеньям. "Концепция программы перекликается с ее названием: каждый выпуск состоит из семи сюжетов, которые привязаны к конкретным смертным грехам. Одному из самых ярких инфоповодов посвящена отдельная часть программы с участием экспертов в роли "судей", - рассказали на телеканале.

Телеканал RTVI вещает в 69 странах на русском языке. "Количество стран вещания удвоилось за два года. Наша аудитория в социальных сетях составляет порядка 1,5 млн и также за два года выросла примерно в три раза. Телевизионная аудитория составляет порядка 20 млн русскоязычных человек по миру", - отметила генеральный директор канала Ольга Пивень.

Пивень назвала приоритетным контент для диджитал-форматов. "Мы планируем вложить порядка $5 млн в развитие диджитал-направления в ближайшие три года", - сообщила она.