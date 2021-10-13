Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии выступит с гастролями в Коми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии выступит в Сыктывкаре с 27 по 30 октября на сцене Театра оперы и балета Республики Коми в рамках проекта "Большие гастроли". Театр приедет в Сыктывкар полным составом, с ведущими солистами и покажет сыктывкарцам как премьерную постановку, так и полюбившиеся зрителям спектакли, рассказал в среду генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф на пресс-конференции в ТАСС в Санкт-Петербурге.

"Мы привезем в Сыктывкар и малознакомые постановки для широкой публики, и уже полюбившиеся. Это оперетта Легара "Фраскита", наша последняя премьера, которую поставил всемирно известный режиссер из Венгрии Керо [Габор Миклош Кереньи]. Покажем любимую зрителями оперетту "Граф Люксембург", "Лето любви" венгерского композитора Лайтаи - это бенефис одной из ведущих нашей артистки Светланы Луговой. И будем завершать гала-концертом, на который съедутся все наши ведущие солисты. Покажем мощное богатство опереточной классики мира, поэтому те, кто придут, не пожалеют", - сказал директор театра. По его словам, труппа приедет в полном составе, более чем 150 человек и "никаких сокращенных вариантов в оформлении".

Как отметила министр культуры, туризма и архивного дела Коми Мария Балмастова, гастроли Театра музыкальной комедии - это еще один очень значимый подарок к 100-летнему юбилею Республики Коми, который отмечается в этом году. "Сыктывкарцы любят оперетту и очень ждут встречи с артистами", - отметила министр. По ее словам, не возникнет проблем с допуском на спектакли по QR-кодам вакцинированных от коронавируса, мера вводится в регионе с 21 октября. Театры успеют подготовиться, а зрители привыкнут к нововведениям, сказала глава Минкультуры республики.

В свою очередь Театр оперы и балета Коми в июне этого года был очень тепло принят с гастролями в Петербурге, отметил директор театра Дмитрий Степанов. "В июне мы показатели несколько замечательных разноплановых спектаклей. Нас очень здорово приняли [на сцене Театра музкомедии]. Труппе очень понравилась эта поездка, остались великолепные впечатления от сотрудничества - от творческого до административного, всего того, что касалось организации", - сказал Степанов.

Петербургские артисты отметили высокий уровень постановок сыктывкарских коллег. "Я видела два спектакля - "Сказки Гофмана" и "Мистер Икс". От "Сказок Гофмана" я была вообще в восторге. Я видела постановку Мариинского театра, но там масштабы совсем другие. Была приятно удивлена, что даже в таком региональном театре есть певцы, которых можно слушать и от их пения получать удовольствие. Надеюсь, когда мы привезем в Сыктывкар наши спектакли, зрителям тоже понравится наше исполнение", - сказала ведущий солист труппы, лауреат международных конкурсов Наталья Савченко. Ее коллега Олег Корж сказал, что посмотрел все три постановки театра из Коми, все "хорошего уровня", включая "своеобразный национальный балет" и порадовавшие зрителей "Сказки Гофмана".

О постановках Театра музкомедии

В столице Коми Наталья Савченко представит спектакль "Фраскита", где она исполняет главную роль цыганки Фраскиты. "Это наша последняя премьера, спектакль сложный, красочный, есть что исполнить, проиграть с партнерами. Очень масштабные музыкальные финалы, нужно доносить и вокально, и игрово смысл того, что Франц Легар хотел показать в своей оперетте. Очень надеюсь, что зрителям Сыктывкара он понравится, спектакль редко где ставится, наверное, потому что это очень сложный материал, сложные вокальные партии", - сказала артистка.

Участники пресс-конференции отметили значимость проекта "Большие гастроли", который позволяет театрам и зрителям в городах, удаленных от культурных центров страны, увидеть постановки мирового уровня. По х словам, своими силами, без финансовой поддержки выехать театрам на гастроли невозможно - это огромные расходы, которые невозможно окупить никакими продажами билетов.

Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в Коми АССР, в 1992 году - в Республику Коми. к 100-летию организованы выставочные и гастрольные проекты по всей стране, в регионе - различные культурные, образовательные и просветительские проекты.

В рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана ведущих театров и национальных коллективов страны проходят гастроли по двум направлениям: театров ("Большие гастроли") и государственных национальных коллективов ("Мы - Россия"). Благодаря программе "Большие гастроли" зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны, масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля.