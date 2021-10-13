Власти Москвы поддержат ввод должности президента Театра Сатиры для Ширвиндта

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра Сатиры, которую предложено занять народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту, сообщил в среду руководитель департамента Александр Кибовский.

"Дорогие коллеги, ставится на голосование вопрос: кто за то, чтобы Александр Анатольевич Ширвиндт продолжил служение в Театре Сатиры в качестве его президента? <…> Единогласно. Прошу запротоколировать", - сказал он в ходе встречи коллектива театра с новым руководителем Сергеем Газаровым.

Кибовский подчеркнул, что считает необходимым взаимодействие Ширвиндта с Театром Сатиры в новом качестве. Он также заявил, что департамент культуры Москвы готов "поддержать и удовлетворить [финансово]" новую ставку в театре.

"Вчера у Александра Анатольевича Ширвиндта был последний рабочий день в качестве художественного руководителя Театра Сатиры. <…> Сегодня первый рабочий день у вновь назначенного художественного руководителя Театра Сатиры Газарова Сергея Ишхаковича. Александр Анатольевич сделал все, что мог, и мы до конца сопротивлялись его этому решению, год [его работы] я выжал, как мог, честно признаюсь, но непримиримое радикальное решение Александра Анатольевича нас привело к необходимости таких административных изменений", - пояснил Кибовский.

Он добавил, что юридический факт назначения и "сдачи власти" состоялся, все необходимые приказы подписаны. "Пока Александр Анатольевич настаивает: "Вот, я документы сдал, дальше пускай Газаров уже сам разбирается", - добавил он, отметив, что не считает это конструктивным.

"После такого количества лет, проведенных здесь, понимаю, что можно остаться артистом и собирать залы, приходя сюда. Но должна быть преемственность, не просто факультативная, и Сергей Ишхакович [Газаров] будет пользоваться советами и участием [Александра Ширвиндта]. Но, на наш взгляд, надо это как-то формализовать. <…> Департамент готов, Сергей [Газаров] с этой инициативой выступил, коллектив просит", - сказал Кибовский.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Московского академического Театра Сатиры 27 сентября. 8 октября стало известно, что новым художественным руководителем театра с 13 октября станет Газаров. Он также продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.