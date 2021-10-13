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Власти Москвы поддержат ввод должности президента Театра Сатиры для Ширвиндта

Все необходимые приказы подписаны, сообщил руководитель департамента культуры Александр Кибовский
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и Александр Ширвиндт Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и Александр Ширвиндт
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра Сатиры, которую предложено занять народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту, сообщил в среду руководитель департамента Александр Кибовский.

"Дорогие коллеги, ставится на голосование вопрос: кто за то, чтобы Александр Анатольевич Ширвиндт продолжил служение в Театре Сатиры в качестве его президента? <…> Единогласно. Прошу запротоколировать", - сказал он в ходе встречи коллектива театра с новым руководителем Сергеем Газаровым.

Кибовский подчеркнул, что считает необходимым взаимодействие Ширвиндта с Театром Сатиры в новом качестве. Он также заявил, что департамент культуры Москвы готов "поддержать и удовлетворить [финансово]" новую ставку в театре.

"Вчера у Александра Анатольевича Ширвиндта был последний рабочий день в качестве художественного руководителя Театра Сатиры. <…> Сегодня первый рабочий день у вновь назначенного художественного руководителя Театра Сатиры Газарова Сергея Ишхаковича. Александр Анатольевич сделал все, что мог, и мы до конца сопротивлялись его этому решению, год [его работы] я выжал, как мог, честно признаюсь, но непримиримое радикальное решение Александра Анатольевича нас привело к необходимости таких административных изменений", - пояснил Кибовский.

Он добавил, что юридический факт назначения и "сдачи власти" состоялся, все необходимые приказы подписаны. "Пока Александр Анатольевич настаивает: "Вот, я документы сдал, дальше пускай Газаров уже сам разбирается", - добавил он, отметив, что не считает это конструктивным.

"После такого количества лет, проведенных здесь, понимаю, что можно остаться артистом и собирать залы, приходя сюда. Но должна быть преемственность, не просто факультативная, и Сергей Ишхакович [Газаров] будет пользоваться советами и участием [Александра Ширвиндта]. Но, на наш взгляд, надо это как-то формализовать. <…> Департамент готов, Сергей [Газаров] с этой инициативой выступил, коллектив просит", - сказал Кибовский.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Московского академического Театра Сатиры 27 сентября. 8 октября стало известно, что новым художественным руководителем театра с 13 октября станет Газаров. Он также продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.

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