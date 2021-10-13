В Петербурге представили выставку архивных документов к 300-летию Российской империи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Историко-документальная выставка, посвященная 300-летию основания Российской империи, открылась 13 октября в Санкт-Петербурге в Российском государственном историческом архиве. Как сообщила пресс-служба Архивного комитета Петербурга, выставка подготовлена при участии Федерального архивного агентства, федеральных и городских архивов и музея-заповедника "Павловск".

"Историко-документальная выставка посвящена историческому событию, когда 22 октября 1721 года Россия была объявлена империей. Впервые в Выставочном зале федеральных государственных архивов будут экспонироваться более 400 подлинных документов: чертежей, графических материалов и фотографий, раскрывающих зарождение, становление и развитие нового российского государства со времени правления Петра I до отречения от престола императора Николая II и великого князя Михаила Александровича в 1917 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщается на сайте РГИА, на выставке представили архивные материалы, вошедшие в государственный реестр уникальных документов Архивного фонда России, включая манифест Павла I от 16 декабря 1800 года "О полном гербе Всероссийской империи", манифест Александра I от 8 сентября 1802 года об учреждении министерств, манифест Николая I от 31 января 1833 года о введении в действие "Свода законов Российской империи", а также манифест Александра II от 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права и манифест Николая II от 20 июля 1914 года о начале войны с Германией.

В состав экспозиции включили родословную династий Рюриковичей и Романовых, "Азбука гражданская с нравоучениями", правленая рукой Петра I в 1710 году, и его указ о передаче власти Сенату на время отлучек царя из столицы.

Выставку можно будет посетить до 10 декабря.