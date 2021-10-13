Rolling Stones не будут исполнять песню Brown Sugar из-за обвинений в отсылках к рабству

ТАСС, 13 октября. Британская рок-группа The Rolling Stones приняла решение временно прекратить исполнять песню Brown Sugar из-за продолжающихся обвинений в связи с отсылками к рабству в тексте. Об этом сообщила газета The Los Angeles Times.

Один из основателей группы вокалист Мик Джаггер в интервью газете сообщил, что группа "взяла небольшой перерыв" с песней, которую исполняли "практически каждый день с 1970 года" .

"Я пытаюсь выяснить, в чем проблема [с песней]. Неужели они не понимают, что в песне [поется] об ужасах рабства?" - приводит газета слова другого члена группы Кита Ричардса. Вместе с этим он выразил надежду на то, что группа сможет "воскресить" песню в будущем.

Brown Sugar - песня, записанная в 1969 году и вошедшая в альбом Sticky Fingers. Brown Sugar была написала вокалистом и одним из основателей группы Миком Джаггером о певице и актрисе Марше Хант и прославилась своим необычным сочетанием гитары и саксофона. Из-за проблем группы с ее бывшим лейблом песня была выпущена почти годом позднее.

Песня неоднократно подвергалась критике в обществе из-за отсылок в ней к рабству и приему наркотиков (само название песни является просторечным названием героина). В 1970 году группа записала альтернативную ее версию, заменив неоднозначные части на более нейтральные. В последний раз Brown Sugar была исполнена в 2019 году в Майами.