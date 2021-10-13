Ширвиндт: должность президента Театра Сатиры должна быть отражена в уставе

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Должность президента Театра Сатиры должна быть отражена в уставе, заявил ТАСС Александр Ширвиндт, которому в среду новый художественный руководитель театра Сергей Газаров предложил стать президентом театра.

"Пусть они придумают устав. Тогда будем окончательно решать", - сказал Ширвиндт, отвечая на вопрос, окончательно ли он согласился на предложенную должность.

Газаров на сборе труппы в среду предложил Ширвиндту стать президентом театра. Труппа театра проголосовала за. Новый худрук попросил департамент культуры Москвы поддержать это предложение. Глава департамента Алексей Кибовский заявил о готовности финансово поддержать ввод должности президента в театре.

Реакция актеров

"Все было очень тактично, дружно, без всяких скандалов. Самое главное для актеров и для театра - чтобы шла работа, чтобы что-то было новое, чтобы мы вместе с опытом Александра Анатольевича двигались вперед. Это очень правильно. Резко нельзя переходить на новое руководство, кто-то должен немного корректировать, потому что коллектив огромный, с большой историей", - сказал ТАСС народный артист РФ Юрий Васильев.

"Главное, чтобы он был с нами", - отметила старейшая актриса труппы, народная артистка СССР Вера Васильева.

Газаров возглавил театр с 13 октября. Кроме того, он продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, худруком которого стал 8 декабря 2020 года.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 27 сентября сообщил ТАСС, что покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Он напомнил, что 3 июля 2021 года закончился срок договора о его пребывании на посту худрука. Артист отметил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром. Актеру, режиссеру, педагогу и писателю Александру Ширвиндту, который занимал пост худрука Театра сатиры с 2000 года, 87 лет. Ширвиндт - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".