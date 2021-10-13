В Пятигорске к 207-летию со дня рождения Лермонтова открылся фестиваль поэзии

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Фестиваль поэзии "Лермонтовкие сезоны" собрал в среду любителей творчества Михаила Лермонтова в Пятигорске. В течение двух дней участники фестиваля представят свое творчество в девяти номинациях и посвятят свои выступления 207-летию со дня рождения великого поэта, сообщили журналистам в городском управлении культуры.

"В канун празднования дня рождения Лермонтова в Центральной городской библиотеке Пятигорска начал свою работу фестиваль поэзии "Лермонтовские сезоны - 2021". На церемонии открытия звучали романсы на стихи Лермонтова, были исполнены хореографические номера под музыку лермонтовской эпохи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение двух конкурсных дней участники представят свое творчество, посвященное поэту, в девяти номинациях: "Поэзия", "Проза", "Музыкальное произведение", "Мультимедиа", "Стрит арт", "Граффити", "Изобразительное искусство", "Кулинарный ларец" и "Бал причесок". В жюри конкурса, которое возглавил заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис - именитые деятели культуры и искусств города Пятигорска и Кавказских Минеральных Вод.

В Пятигорске Лермонтов (1814-1841) бывал неоднократно, именно в этом городе у подножия горы Машук произошла дуэль, в которой он погиб.