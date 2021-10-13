Фильм "Город у реки" получил главный приз Московского еврейского кинофестиваля

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Главный приз 7-го Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ) получила картина "Город у реки" режиссера Виестурса Кайриша, лучшим документальным полнометражным фильмом назвали проект "Это была не любовь" Майи Сарфати, сообщают организаторы смотра.

Фестиваль проходил в Москве с 3 октября, жюри возглавил режиссер, сценарист и продюсер Вадим Перельман. "Спасибо огромное фестивалю за приглашение, за честь быть председателем жюри с такими потрясающими людьми. Действительно, я бы сказал, были три-четыре великолепных фильма, из которых сложно было выбрать лучший, но мы сошлись в наших взглядах. Картина "Город у реки" - эпическая, но при этом тонко сделанная, ты просто чувствуешь ее. Великолепная работа", - сказал Перельман, чьи слова привели организаторы.

По сюжету латвийской драмы "Город у реки" художник Ансис зарабатывает на жизнь тем, что рисует от руки уличные вывески. Он хочет жениться на дочке еврейского торговца, но исторические события помешают ему в исполнении мечты.

Приза жюри удостоилась картина "Не возненавидь" итальянского режиссера Мауро Манчини, лучшей художественной короткометражкой назвали "Ее танец" режиссера Бар Коэн, лучшим полнометражным документальным фильмом стала работа "Это была не любовь" Майи Сарфати, лучшей документальной короткометражкой - "263 ночи" Ирины Тарасовой.

Особого упоминания жюри в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" удостоилась картина "Любовь и всякое" Джудит Хелфанд, в документальном коротком метре - "Любовь и смерть Йозефа и Цилли" Дина Голда. Также на фестивале вручили спецпризы и другие награды.

Лауреатом специального приза имени Якова Каллера "За лучший российский фильм года на еврейскую тему" стала драма "Уроки фарси" Вадима Перельмана. Почетный приз "За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России" вручили Елене Якович.

О фестивале

"В этом году фестиваль получился очень разнообразный и живой, картины вызывали много споров и дискуссий, можно сказать, что он прошел с большим интересом для всех зрителей", - отметил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

Организатором 7-го Московского еврейского кинофестиваля выступил Фонд поддержки и развития еврейского кино "Ковчег". Смотр проходил при генеральной поддержке ФЕОР, Министерства культуры РФ, Еврейского музея и центра толерантности и других.