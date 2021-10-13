Премьера музыкального проекта состоялась на фестивале "Кавказ обетованный" в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Мировая премьера музыкального проекта "Двенадцать сыновей, месяцев и настроений" состоялась в среду в Дербенте на площадке первого этнокультурного фестиваля народов Большого Кавказа "Кавказ обетованный". Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Российского еврейского конгресса Михаил Савин.

"В Лезгинском государственном музыкально-драматическом театре имени С. Стальского состоялась музыкальная мировая премьера. Прозвучали двенадцать музыкальных новелл, каждая из которых рассказывает об уникальном характере сыновей праотца Якова, обозначая параллели между ними и знаками Зодиака, придавая им свойства архетипов", - рассказал Савин.

Участники премьеры - Элиас Файнгерш (Швеция) тромбон, живая электроника, шофар, Сергей Накаряков (Франция) труба, Дагестанская государственная филармония им. Татама Мурадова (струнный оркестр). "Видеопроекция и живая электроника позволила погрузить публику в действие, благодаря чему был достигнут эффект многомерного музыкально-образного пространства", - пояснил собеседник агентства. Автор текста новелл Керен Климовская, авторы музыки - Элиас Файнгерш и Ури Бренер.

Кроме того, в среду перед гостями фестиваля с музыкальной программой выступили артисты Азербайджанского государственного драматического театра. А художник, искусствовед, этнокультуролог Андрей Боровский провел авторскую экскурсии по выставке в синагоге.

В Дербенте по 15 октября проходит первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа "Кавказ обетованный". В этом году он посвящен истории, традициям и культурному коду горских евреев. Инициатором и организатором масштабного события выступил Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Республики Дагестан.