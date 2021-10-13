Пушкинский музей представит 19 октября выставку итальянского футуризма

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 19 октября откроет выставку "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли". Впоследствии работы будут доступны только в одном из музеев Италии, сообщил в среду на предварительном показе одной из работ посол Италии в России Джорджо Стараче.

"Как справедливо указывает название выставки, ее главным героем является не только футуризм как художественное, культурное течение, весьма глубокое, убедительное, влиятельное, но и непосредственно футуризм из собрания Джанни Маттиоли, которому удалось собрать много полотен разных художников, представляющий широкий спектр художественных течений, при этом сохраняя верность идее авангарда. <…> Мы очень хотели показать эту коллекцию в Москве, поскольку это последняя и уникальная возможность увидеть ее за рубежом, ведь потом она вернется в Италию и станет частью постоянного собрания Миланской пинакотеки Брера", - рассказал посол.

Собрание Джанни Маттиоли - одна из самых значительных частных коллекций итальянского искусства XX века. Она включает произведения Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссоло, Арденго Соффичи, Оттоне Розаи, Фортунато Деперо, Марио Сирони, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди, выполненные в 1910-1921 годах. В залах постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков будут показаны 26 произведений итальянских мастеров из коллекции Маттиоли.

"Это не просто собрание футуризма, это собрание абсолютных икон футуризма. Нет в этой коллекции ни одной среднего качества или просто хорошей вещи. Мы говорим об эталонных вещах. И мы очень рады, что у нас есть возможность показать это собрание именно в том качестве, которое гарантирует нам имя Маттиоли", - отметила на предпоказе директор Пушкинского музея Марина Лошак.

На предварительном показе представили работу Амедео Модильяни "Портрет художника Фрэнка Хэвиленда". "Сегодня Модильяни возвращается в Москву и картина, которую мы можем видеть здесь воочию, призвана иллюстрировать богатство и полноту собрания Джанни Маттиоли. Тот факт, что в частное собрание входит полотно кисти такого художника, четко и однозначно свидетельствует о том, что оно намерено заявить о себе как о блестящем и полном собрании авангарда XX века", - добавил Джорджо Стараче.

Выставка проходит под патронатом и при поддержке посольства Италии в Москве совместно с Итальянскими институтами культуры в Москве и Санкт-Петербурге в рамках мероприятий перекрестного года сотрудничества музеев Италии и России. Она будет работать до 16 января 2022 года.