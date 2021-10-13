Рахмон и Макрон открыли в Париже выставку об истории Таджикистана

ДУШАНБЕ, 13 октября. /ТАСС/. Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Франции Эмманюэль Макрон открыли историческую выставку "Таджикистан - страна золотых рек" в парижском музее азиатских ремесел "Гиме". Об этом в среду сообщает пресс-служба лидера Таджикистана.

По ее данным, в ходе церемонии Рахмон отметил неуклонное развитие культурных связей двух стран. "Президент страны Эмомали Рахмон представил уважаемому Эмманюэлю Макрону историю и цивилизацию славного таджикского народа, вклад выдающихся таджикских сыновей в развитие человеческой цивилизации, исторические памятники, таджикскую государственность в разные века и древность богатой земли Таджикистана", - говорится в сообщении.

Как сообщили в аппарате президента Таджикистана, в ходе церемонии было подчеркнуто, что исторические находки свидетельствуют о древнем культурном и художественном наследии таджикского народа, относящемуся к четвертому тысячелетию до нашей эры. "Представленные экспонаты позволят европейцам побольше узнать о нашей прекрасной горной стране и будут способствовать развитию сотрудничества между Таджикистаном и Францией", - проинформировала пресс-служба. В аппарате президента добавили, что посетители могут ознакомиться с памятниками эпохи энеолита и бронзового века древнего поселения Саразм, внесенного в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

На выставке представлены 211 экспонатов из Национального музея Таджикистана и Национального музея археологии Таджикистана, а также картины и видеоролики об исторических и туристических объектах республики, уникальном историко-культурном наследии страны. Отмечается, что в настоящее время это самая крупная выставка в Европе, где представлены артефакты, обнаруженные на нынешней территории Таджикистана.

Музей "Гиме" является одним из крупнейших и богатейших в мире музеев азиатского искусства, где представлены коллекции из стран Центральной и Юго-Восточной Азии.