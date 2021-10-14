Произведения искусства о Достоевском и его творчестве покажет на выставке Русский музей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Государственный Русский музей открывает в четверг выставку к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, на которой покажет произведения искусства, посвященные писателю и его творчеству. Как сообщила пресс-служба музея, выставка будет действовать с 14 октября по 15 ноября в Михайловском замке, где размещалось Инженерное училище, в котором обучался Достоевский в 1840-е годы.

"Выставка подготовлена к 200-летию со дня рождения одного из наиболее известных и часто цитируемых русских писателей - Федора Михайловича Достоевского (1821-1881). Его обучение в Инженерном училище - прекрасный повод отдать дань памяти и уважения одному из создателей "петербургского мифа" организацией юбилейной выставки в залах Михайловского (Инженерного) замка, с которым связаны годы учебы писателя. Выставка не претендует на раскрытие феномена Достоевского во всей его полноте и сложности. Однако она достаточно разнообразно и неординарно отражает литературное и философское наследие писателя и его противоречивый образ через призму творческой рефлексии художников, работавших в разных видах искусства, техниках и жанрах", - говорится в сообщении пресс-службы.

В коллекции Русского музея хранятся произведения Гелия Коржева, Мстислава Добужинского, Александра Бенуа, Кузьмы Петрова-Водкина и других художников, связанные с Достоевским. На выставке собраны произведения разных стилей, которые демонстрируют разнообразие творческих подходов к осмыслению образа писателя и его литературного наследия.

На выставке будут показаны графические, скульптурные и живописные портреты Достоевского, серии иллюстраций к его книгам, эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам по его произведениям, редкие книги и городские пейзажи, связанные с жизнью и творчеством писателя.