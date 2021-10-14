В "Ковент-Гардене" рассказали о старте первого за полтора года сезона

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Лондонский Королевский театр "Ковент-Гарден" рад, что сумел начать полноценный сезон со зрителями, который останется основной целью деятельности театра, несмотря на возрастающую роль онлайн-трансляций. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал директор Королевского балета Великобритании Кевин О'Хейр и его коллеги из крупнейшей балетной компании Соединенного Королевства.

"После столь долгого периода ограничений и 18 месяцев без полноценных сезонов здорово, наконец, вернуться в режим работы и полной загруженности в Королевском театре", - отметил в среду О'Хейр, говоря о старте первого полноценного сезона за полтора года.

5 октября на сцене "Ковент-Гардена" был показан балет "Ромео и Джульетта" в постановке Кеннета Макмиллана (1929-1992), который стал первой многоактовой постановкой с момента начала пандемии в мире. 13 октября на сцену впервые в этом сезоне вышел премьер Королевского балета в Лондоне, выпускник Пермского хореографического училища Вадим Мунтагиров. Родившийся в Челябинске танцовщик исполнил роль Ромео.

На 14 октября запланирована мировая премьера - новаторский спектакль, поставленный штатным хореографом балетной компании Королевского театра Уэйном Макгрегором. В основе постановки под названием "Проект Данте", приуроченной к 700-летию со дня смерти итальянского поэта, лежит музыка британского композитора Томаса Адеса.

Репетиции во время карантинов

"Последний год, безусловно, был сложным для всех организаций в сфере искусства по всему миру", - рассказал О'Хейр. В качестве примера он привел следующие данные - из-за пандемии Королевский театр потерял три из каждых пяти фунтов прибыли, которые он приносил до пандемии. "План восстановления включал в себя четыре основных компонента: ссуда от правительства, продажа ключевых активов, уменьшение расходов и наша кампания по восстановлению", - сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что репетиции не прекращались даже во время карантинов, которые британское правительство вводило в стране несколько раз с марта 2020 года.

"К счастью, нам удавалось организовывать занятия и поддерживать репетиции во время карантинов. Для постановки "Ромео и Джульетта", открывающей балетный сезон, мы начинали репетиции с очень небольших групп [артистов] и медленно двигались к репетициям всем составом", - сообщил директор Королевского балета.

Живые выступления

В "Ковент-Гардене" признают важность использования всех возможностей, в том числе тех, которые предоставляют трансляции через интернет. "Во время нашего закрытия [на период локдаунов] мы продолжали собирать самых выдающихся артистов со всего мира, были проведены трансляции девяти живых концертов и 38-ми полнометражных архивных произведений. Эту программу посмотрели более 15 млн раз в 183 странах, а наш контент в социальных сетях во время пандемии был просмотрен внушительные 1 млрд раз", - сообщили в пресс-службе Королевского балета.

И все же именно выступления в живом формате со зрителями в театре называют "основной сутью их деятельности". "Сейчас, когда мы начали наш первый полноценный сезон с 2019 года, это актуально как никогда", - добавили в пресс-службе.

Подобная позиция находит отклик у публики. Свидетельством того, что любители классического искусства готовы вернуться в театр, стало то, что практически весь зал "Ковент-Гардена" на 2,2 тыс. мест оказался в среду заполнен. Публика тепло встретила Мунтагирова и приму Королевского балета Ясмин Нагди в роли Джульетты.

"Балет "Ромео и Джульетта" Кеннета Макмиллана, поставленный на великолепную музыку [композитора Сергея] Прокофьева, не изменился с момента его первого показа в 1965 году. Постановка, в которой задействованы все силы труппы, представляет собой современный шедевр. Его изысканная хореография дает танцорам в главных ролях массу возможностей для различных интерпретаций [поведения] влюбленных", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе.

Накануне Всемирного дня балета

Выступление прошло менее чем за неделю до Всемирного дня балета, который запланирован на 19 октября. Как напомнили в Королевском балете, всего в восьмом по счету празднике, прославляющем этот вид сценического искусства, примут участие полсотни театров со всего мира. "Мы рады вновь сотрудничать со своими постоянными партнерами по проведению мероприятия - [Государственным академическим] Большим театром России и Австралийским балетом, - рассказали ТАСС в Королевском балете. - Масштабы мероприятия этого года необычайны. В нем примут участие около 50 театров по всему миру. Оно станет крупнейшим на сегодняшний день, предлагая уникальный закулисный доступ к крупнейшим звездам балета и начинающим артистам".

"Это действительно будет неповторимым днем и настоящим моментом радости и солидарности перед лицом непрекращающихся проблем, связанных с пандемией", - добавили представители лондонского театра.

Помимо Большого театра, во Всемирном дне балета Россию вновь представят Мариинский и Михайловский театры. К ним присоединятся Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского и Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, для которых подобный опыт станет первым.