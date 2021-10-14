Шестидневный фестиваль "Кузбасс-fest-2021: театр здесь!" стартовал в Кемерове

КЕМЕРОВО, 14 октября. /ТАСС/. Юбилейный фестиваль-конкурс "Кузбасс-fest-2021: театр здесь!" открылся в Кемерове и продлится в течение шести дней, сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

"Фестиваль уже в 50-й раз собирает видных российских актеров, театральных режиссеров и критиков, а в этом году в нем принимают участие еще и артисты из Австрии. Любители искусства смогут погрузиться в мир театра, оценить новаторский подход к постановкам, а также стать участниками выхода театра в новые общественные пространства - на улицы городов", - цитируют в министерстве слова губернатора региона Сергея Цивилева.

Уличные театральные перформансы пройдут на семи городских площадках - на набережной, возле центрального городского фонтана, на прогулочных аллеях и даже на строительной площадке здания филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Кемерове, который станет частью Сибирского кластера искусств. Также традиционно в рамках фестиваля пройдут творческие лаборатории и конкурсные показы лучших театральных постановок.

Кроме кузбасских и австрийских артистов, в фестивале участвуют коллективы, режиссеры, драматурги и театральные критики из Йошкар-Олы, Санкт-Петербурга, Самары и Новосибирска.