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Умерла народная артистка СССР, оперная певица Бэла Руденко

Ей было 88 лет
Бэла Руденко Игорь Зотин, Борис Кавашкин/ТАСС
Описание
Бэла Руденко
© Игорь Зотин, Борис Кавашкин/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко умерла в возрасте 88 лет. Об этом в четверг сообщил российский критик Андрей Плахов в Facebook.

"На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко", - говорится в сообщении.

Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антрацит (ныне - город Антрацит) Луганской области Украинской ССР. В 1973-1988 годах - солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра. Исполняла партии в операх: "Руслан и Людмила" и "Иван Сусанин" Михаила Глинки, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Риголетто" и "Травиата" Джузеппе Верди, "Царская невеста" и "Садко" Николая Римского-Корсакова, "Иоланта" Петра Чайковского. Выступала в оперных театрах Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады, США, исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом. В 1992 году завершила сольную карьеру, после чего возглавила Фонд развития Большого театра. В 1995-1999 годах являлась художественным руководителем оперной труппы Большого театра. В 1977-2017 годах преподавала в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Профессор (1989). Народная артистка СССР (1960).

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