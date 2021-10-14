Работы из 17 стран покажут на международном фестивале соцкино "Лампа" в Москве

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 60 работ из 17 стран мира вошли в программу международного фестиваля-форума социального кино "Лампа", который впервые пройдет в Москве с 15 по 18 октября. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель жюри смотра Яна Поплавская.

"В этом году в шорт-лист вошли 63 работы из 17 стран - Россия, Индия, Австралия, США, Бангладеш, Нидерланды, Испания, Италия, Великобритания и других <…> Самые удивительные работы присылают молодые ребята, которые во всей жесткости мира, которая сейчас транслируется нам с экранов телевидения, сохраняют в себе человека, который хочет показать, что он видит, хочет показать, как он может помочь. Это действительно завораживающее зрелище. Подчас эти короткие метры конкурентоспособны с полными метрами", - рассказала Поплавская.

Зрителям представят картины в секции документального, игрового и анимационного короткометражного кино, социальные видеоролики, социальные музыкальные видеоклипы, социальную рекламу и другие. Впервые в 2021 году фестиваль провел питчинг сценариев социально ориентированных короткометражек, финалисты представят 28 проектов в рамках деловой программы смотра.

Как уточнила Поплавская, на открытии покажут внеконкурсную премьеру художественного полнометражного фильма "Нормальный только я" Антона Богданова, роли в котором исполнили сам Богданов, Ольга Лерман, Константин Хабенский и другие актеры.

Международный кинофестиваль "Лампа" является благотворительным кинематографическим проектом, направленным на развитие социального видеоконтента и популяризацию добровольчества в мире. "Наш кинофестиваль - это площадка, главная ценность которой в объединении ресурсов и человеческого капитала, потому что на ней встречаются и начинают коммуницировать представители некоммерческих организаций, киноиндустрии и социально ориентированного бизнеса. Мне кажется, что это очень важно", - подчеркнула президент фестиваля Ольга Зубкова.

Смотр, который существует с 2014 года, впервые пройдет в Москве, основной площадкой станет Цифровое деловое пространство. События фестиваля можно будет посетить лично по предварительной регистрации или посмотреть онлайн.

Визуализация целей устойчивого развития

Фильмы, которые представлены на фестивале, визуализируют на конкретных примерах цели в области устойчивого развития, принятые странами ООН, заявила руководитель штаб-квартиры организации в Женеве Татьяна Валовая.

Представитель ООН напомнила, что страны - члены организации приняли 17 целей устойчивого развития, которые являются своеобразной дорожной картой для них на период до 2030 года. "Это и борьба с бедностью, с неравенством, дискриминацией, женское равноправие, климатические изменения, право на достойный труд, выстраивание партнерств и так далее, - пояснила она. - Но мы понимаем, что мало декларировать эти цели, мало принимать решения на уровне ООН, мало принимать национальные программы достижения этих целей, представлять в ООН добровольные доклады о достижении целей. Они должны дойти до каждого человека, потому что они не могут быть реализованы в отрыве от инициатив простых людей, потому что для того, чтобы обеспечить достижение этих целей, надо действовать сообща на уровне ООН, национальных правительств, региональных структур, местных властей и простых граждан".

"Нам нужна визуализация этих целей в конкретных примерах, поэтому у нас здесь полностью есть совпадение интересов [с организаторами фестиваля]. Мы понимаем, как эти инициативы, о которых рассказывается в фильмах, которые показываются на фестивалях, соответствуют повестке дня устойчивого развития", - добавила Валовая, подчеркнув, что за каждым успехом в исполнении целей устойчивого развития стоят "конкретные люди, энтузиасты, двигатели", о них нужно рассказывать.

Она также отметила, что ООН с удовольствием будет вновь ждать мероприятий кинофестиваля "Лампа" на своей площадке.

Фестиваль "Лампа" - проект, направленный на развитие социального видеоконтента и популяризацию добровольчества в России и мире. Кинокартины, участвующие в фестивале, демонстрируются не только в нашей стране, но и на авторитетных международных площадках, в том числе в ООН. В этом году на конкурс "Лампы" было подано 972 короткометражных фильма из 86 стран.