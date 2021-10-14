Премьера фильма "Медея" с Евгением Цыгановым состоится в кинотеатре "Художественный"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьерный показ фильма кинорежиссера Александра Зельдовича "Медея", главную роль в котором сыграл актер Евгений Цыганов, состоится в кинотеатре "Художественный" в Москве 26 октября. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе кинотеатра.

"26 октября 2021 года в 20:00 в Большом зале кинотеатра "Художественный" состоится премьерный показ фильма российского кинорежиссера Александра Зельдовича "Медея". Картину зрителям представят режиссер, а также исполнитель главной роли Евгений Цыганов", - сказал собеседник агентства.

Кинокартина "Медея" стала первым полнометражным фильмом Зельдовича, снятым по его собственному сценарию. Фильм основан на древнегреческом мифе об одинокой женщине, которая трагически переживает предательство и ищет отмщения. Роль современной Медеи сыграла Тинатин Далакишвили. Сюжет является попыткой адаптировать античную трагедию Еврипида к современным реалиям.

"Медея" - не по сегодняшнему мощное и обстоятельное высказывание, к сожалению, редко снимающего режиссера, способного объединить мифологию и реализм, эпику и интимность, глянец кинематографического неоклассицизма с токами современного искусства", - приводятся в сообщении слова программного директора кинотеатра "Художественный" Стаса Тыркина.

Мировая премьера фильма "Медея" прошла на 74-м Международном кинофестивале в Локарно, где лента получила приз молодежного жюри. В России картина была впервые представлена в конкурсной программе фестиваля "Кинотавр" этого года, где получила приз за лучшую музыку. Кинолента выйдет в прокат в "Художественном" 4 ноября.