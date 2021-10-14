CNN: Disney снимет 50 азиатских фильмов и сериалов на волне популярности Netflix

ТАСС, 14 октября. Руководство стримингового сервиса Disney+ намерено выпустить более 50 фильмов и сериалов, произведенных в Азии, на волне успеха их конкурента Netflix с южнокорейским сериалом "Игра в кальмара". Об этом сообщает в четверг телеканал CNN .

Не так велик хайп, как его малюют:

Не так велик хайп, как его малюют: разбираем феномен "Игры в кальмара"

По его данным, Disney представит новые шоу из Южной Кореи, Японии, Австралии и Индонезии.

Руководитель отдела контента и развития Disney в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джессика Кам-Энгл, выступая на презентации для СМИ в четверг, отметила популярность корейского контента и заявила, что он "превратился в глобальное явление". Также стало известно, что компания намерена вскоре выпустить романтическую дораму "Подснежник", где снялась участница популярной южнокорейской группы Blackpink Джису.

В Disney отказались комментировать финансовую сторону будущих проектов.