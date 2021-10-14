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Кинокомпания Дании отложила премьеру фильма из-за сходства сюжета с нападением в Норвегии

Сходство между фильмом и трагедией случайное, пояснил менеджер по маркетингу Фредерик Оноре

СТОКГОЛЬМ, 14 октября. /ТАСС/. Датская кинокомпания Nordisk film откладывает премьеру фильма "Дикари" из-за некоторого сходства между сюжетом картины и нападением в городе Кунгсберге, где в среду вечером датчанин убил из лука пять человек. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе компании.

"Из уважения к родным мы решили отложить премьеру. Мы хотим подчеркнуть, что сходство между фильмом и вчерашней трагедией совершенно случайное. Необходимо время на то, чтобы осмыслить трагедию, прежде чем датская аудитория сможет увидеть фильм в кинотеатре", - пояснил в сообщении менеджер по маркетингу Фредерик Оноре.

Фильм "Дикари" рассказывает о приключениях отца семейства Мартина, который пытается жить как "дикарь" в горах Норвегии.

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