Николай и Леонид Агутины открыли Международную академию музыки в Москве

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Международная академия музыки Николая Агутина открылась в Москве, в нее уже отобран 21 ученик. Об этом сам музыкант сообщил на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Я прошел большую школу, и мне пришла мысль, что нужно обязательно делиться своим опытом, который я накопил за 86 лет. На этой почве мне пришла мысль организовать академию", - рассказал Агутин.

Академия стала первым проектом благотворительного Фонда поддержки музыкального творчества и искусства. Прослушивания в учебное заведение начались в сентябре, на них подали заявки около 100 человек. Сейчас в академии 21 слушатель в возрасте от 4 до 17 лет из разных регионов России (Москва, Подольск, Санкт-Петербург, Тверь), а также Кипра и США. Двое одаренных детей учатся бесплатно - за счет пожертвований родителей других учеников, сообщила директор по развитию академии Анастасия Иванова. "Дети пришли с родителями, и родители говорят: "А давайте мы тоже будем обучаться вокалу?" Мы даже не планировали такого", - отметила президент Фонда поддержки музыкального творчества и искусства Алла Королева.

Занятия проходят по авторской методике Агутина. Помимо вокала на разных языках, слушатели обучаются сольфеджио, актерскому мастерству и сценической речи, игре на гитаре и фортепиано, хореографии и даже видеоблогингу. Подбирать преподавателей помогала заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры (МГИК) Лариса Долина.

Пока академия не имеет собственного помещения. "Ведутся плотные переговоры по поводу собственного помещения. Прийти в Министерство культуры нужно уже с готовым проектом, так что пока действуем сами", - сообщил Леонид Агутин - певец и композитор, помогающий отцу в работе над проектом.

Николай Агутин - советский певец и композитор, много лет проработал в "Москонцерте" с такими коллективами, как "Поющие сердца", "Цветы", "Веселые ребята" и "Песняры". Отец музыканта Леонида Агутина.