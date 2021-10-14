Создателей национальных фильмов обяжут доводить субтитры и тифлокомментарии до кинотеатров

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Создателей национальных фильмов, которые получат поддержку от государства, обяжут передавать тифлокомментарии и субтитры дистрибьюторам для предоставления их кинотеатрам, чтобы сделать среду более доступной для людей с инвалидностью по зрению и слуху. Об этом сообщила глава Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Все национальные фильмы, которые создаются при государственной поддержке, обязаны сопровождаться тифлокомментарием и субтитрами. Мы понимаем, что есть проблема с тем, чтобы эти субтитры и тифлокомментарии доходили до кинотеатров. Мы в соглашение этого года вносим пункт, который обязывает создателей фильмов, получающих субсидию на производство, доводить тифлокомментарии и субтитры до показа, то есть передавать дистрибьюторам для предоставления их кинотеатрам", - рассказала Максимченко на пресс-конференции, посвященной 10-летию концепции тифлокомментирования в России.

Она подчеркнула, что Минкультуры "ответственно подходит к расширению доступности всех культурных институций". Одним из важных событий в этом направлении она назвала утверждение приказа с правилами осуществления кинотеатрами показа субтитрированных и тифлокомментированных фильмов, который вступит в силу с 1 марта 2022 года. Документ, в частности, обяжет кинотеатры предоставлять зрителям информацию о фильмах с субтитрами и тифлокомментарием, обучать сотрудников работе с инвалидами по зрению и слуху. "Это будут именно требования к демонстраторам фильмов, чтобы кинопоказ стал более доступным для людей с ограничениями по зрению и по слуху", - пояснила глава департамента.

В рамках программы модернизации кинозалов в малых городах кинотеатрам рекомендуют обеспечивать залы устройствами для тифлокомментирования. "Мы продолжим с коллегами эту работу. Мы понимаем, что есть некоторые проблемы, которые пока не позволяют смотреть все фильмы с тифлокомментарием, но мы уверены, что эти проблемы решаемы. Будем обсуждать и предлагать решения", - подчеркнула Максимченко.

Возможности для гостей культурных институций

Фильмы с тифлокомментированием можно посмотреть в кинотеатре "Художественный" в Москве, напомнила директор кинотеатра Варвара Мельникова. "У нас есть на сайте отдельная метка тифлокомментирования по фильмам, которые вы можете посмотреть. Вы можете купить билет на абсолютно обычный сеанс, смотреть его с кем угодно, как угодно. Вы получаете специальное оборудование и можете смотреть фильм", - сказала Мельникова.

Она отметила, что в кинотеатре с тифлокомментированием показывали фильм "Круэлла", а в ближайшее время фильмы "Последняя дуэль" Ридли Скотта и "Вечные", основанный на комиксах Marvel, также будут доступны для инвалидов по зрению.

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак отметила, что музей также проводит системную работу для того, чтобы сделать среду более доступной для посетителей, и делится информацией с коллегами из регионов.