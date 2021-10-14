В Екатеринбурге выбрали победителей детской литературной премии имени Владислава Крапивина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Автор произведения "Шишкин корень или Нижегородская рапсодия" из Нижнего Новгорода Алиса Стрельцова выиграла в номинации "Выбор профессионального жюри" Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина, итоги которой подвели 14 октября в Екатеринбурге. В номинации "Выбор детского жюри" лучшим оказалось произведение "Дорога на Тортугу" Екатерины Аксеновой, в номинации "Выбор командора" - "Роман с читателем" Ольги Замятиной из Санкт-Петербурга, в "Выборе Литературного совета" - "Удар скорпиона" Анны Зеньковой из Минска, передает корреспондент ТАСС.

Также специальными призами премии отметили работы Анастасии Коваленко ("Мышонок, который Там"), Полины Иванушкиной ("Барбара Эр не умела летать"), Майи Лазаренской ("Когда оттаивают мамонты"), Книжника Генриха ("Вика") из Москвы, Любавы Горницкой из Ростова-на-Дону ("ОЛИМП(и)Ада"), Натальи Шицкой из Новокузнецка ("Пелена"), Агнии Романовой из Санкт-Петербурга ("Человек "Грача"), Анны Анисимовой из Хельсинки ("Каскадерки идут до конца").

"К сожалению, второй год мы проводим церемонию без Владислава Петровича [Крапивина]. И ту номинацию, которую обычно определял сам Владислав Петрович, теперь определяет его супруга Ирина Васильевна - номинация "Выбор командора", - отметила и.о. первого заместителя министра культуры Свердловской области Наталья Шибанова.

2021 год стал для премии одним из рекордных по количеству заявок - в 2021 году их поступило почти 380. Работы прислали из 14 стран - России, Германии, Украины, Латвии, Казахстана, США, Италии, Франции и других. В шорт-лист премии вошли 14 авторов.

Командор отряда "Каравелла", почетный работник сферы молодежной политики России Лариса Крапивина подчеркнула, что из года в год увеличивается число интересных детских книг. В том числе, это прослеживается в рамках конкурса.

О премии

Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина вручается регулярно с 2006 года в день рождения писателя 14 октября. В 2009 году премия прекратила свое существование, но была возрождена в 2010 году по инициативе Содружества детских писателей.

Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, основатель детского отряда "Каравелла" на Урале, автор таких произведений как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". В 2014 году писателя удостоили Премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Крапивин умер утром 1 сентября в реанимации, куда его перевели после ухудшения состояния здоровья, ему был 81 год.