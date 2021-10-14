В Петергофе открыли восстановленные солнечные часы эпохи Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Открытие восстановленного памятника петровского времени - солнечных часов у дворца "Монплезир" - прошло 14 октября в Государственном музее-заповеднике "Петергоф". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Часового завода "Ракета", специалисты которого восстановили часы.

"Церемония открытия восстановленных часов состоялась", - сказала представитель пресс-службы.

Уникальные солнечные часы, утраченные в Великую Отечественную войну, в 2021 году воссоздали мастера Петродворцового часового завода "Ракета" при поддержке ООО "ТоталЭнерджис Маркетинг Россия" на основании исследования, проведенного специалистами ГМЗ "Петергоф".

Как отмечают в ГМЗ "Петергоф", первым ценителем и коллекционером солнечных часов в России считается Петр Великий. Он собрал уникальную коллекцию, долгое время хранившуюся в Кабинете Петра Великого в Кунсткамере. Все солнечные часы Петербурга сделали иностранными мастерами, в преобладающем большинстве привезены из заграницы, закуплены или получены Петром I в качестве дипломатического подарка.

Благодаря Петру I в 1723 году первые садово-парковые солнечные часы Петербурга появились именно в Петергофе, вблизи дворца Монплезир. Согласно исследованиям одного из первых директоров ГМЗ "Петергоф" Николая Архипова, эти часы представляли собой "медный циферблат на мраморном постаменте".

Сложности восстановления

В течение нескольких лет хранители скульптуры и архитекторы ГМЗ "Петергоф" занимались поисками историко-архивных и изобразительных документов, а также европейских аналогов солнечных часов петровского времени. В качестве одной из аналогий для восстановления объекта взяли часы в саду Берггартен в Ганновере. Их выполнил в начале XVIII века известный английский мастер Дж. Раули. Другим примером служили корабельные солнечные часы из собрания ГМЗ "Петергоф". Их выполнили по заказу английского короля Георга I и преподнесли Петру I в качестве дипломатического подарка.

Главная сложность при проектировании циферблата и гномона (указателя часов) заключалась в правильной установке солнечных часов на местности и разметке циферблата таким образом, чтобы они показывали истинное солнечное время. Консультантом ГМЗ "Петергоф" в этом вопросе выступил член Лондонской ассоциации солнечных часов - Валерий Дмитриев. Если циферблат и гномон пришлось восстанавливать по аналогиям, то мраморный пьедестал - один из сохранившихся пьедесталов из ансамбля Нижнего парка Ораниенбаума.