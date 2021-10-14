Поселок-музей современного искусства создали художники на Ставрополье

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 14 октября. / ТАСС/. Художники из 16 стран мира создали 40 муралов на многоквартирных домах в Солнечнодольске на Ставрополье во время фестиваля "Культурный код". Поселок стал музеем современного искусства под открытым небом.

"Мы ставили перед собой большую цель - изменить облик российских городов. Мне кажется, на примере Солнечнодольска это получилось", - сообщила журналистам руководитель молодежный проектов АНО "Россия - страна возможностей" Ирина Карих.

Слияние культур

Первый мурал в поселке появился в 2020 году, но основную часть фестиваля пришлось перенести на один год из-за пандемии. Осенью 2021 года в муниципалитете собрались 60 художников и их ассистенов, холстами для которых стали 40 фасадов домов. Каждый из художников отобразил в произведении свои мотивы и настроения.

"Изображенное в росписи можно назвать одой умиротворению, состоянию спокойствия и безмятежности. Девушка и жаворонок олицетворяют способность жить в гармонии с самим собой и окружающим миром, природой, умение наслаждаться малым", - рассказал художник Александр Ташлыков.

Зарубежные участники фестиваля в своих картинах использовали русскую культуру и привносили национальные мотивы. "Когда я увидела фотографии местного пейзажа, у меня возникло чувство умиротворения, я подумала о картине с изображением русского бурого медведя, медитирующего с закрытыми глазами, это спокойствие также напомнило мне китайских журавлей, они олицетворяют удачу и долголетие. Надеюсь, зрители этой работы смогут ощутить умиротворение и спокойствие, передаваемое этим слиянием китайской и русской культур", - пояснила художница Сатр из Китая.

Художник Максимиллиано из Аргентины при подготовке своей работы также изучал русскую культуру. "Я искал разных выдающихся личностей в истории России, мое внимание привлекли работы Льва Толстого. Я нашел фото, на котором он сидит на фоне зелени, решил совместить мурал с ландшафтом окружающей природы", - пояснил он.

Взлом реальности

Идея масштабного международного фестиваля, прошедшего в Солнечнодольске, важна и для участников, и для жителей городов, отмечают художники. "Путешествуя по разным фестивалям, понимаю, что для человека в России увидеть раскрашенную стену до сих пор остается неожиданным. Люди существуют в реальности, где все знакомо, и внедряется что-то, что эту реальность взламывает. Мне кажется, это может быть переломным для личности, в том числе и для взрослого человека. Город стал эпицентром международного искусства, люди со всего мира приехали сюда, чтобы поработать с пространством", - считает художник Степа (AIFO).

Участники надеются, что фестиваль подтолкнет детей, подростков и взрослых жителей поселка к творчеству. "Мне кажется, все произведения которые здесь написаны, дадут большой толчок для местных жителей, все это отразится в положительную сторону. Многие подростки, кто-то станет ученым, кто-то художником, искусство не может человека разрушить, задача искусства - созидать. Надеюсь, здесь и дальше будет продолжаться эта история местными ребятами", - отметил художник Саша Купалян.

Власти округа, в свою очередь, считают еще одним плюсом повышение туристической привлекательности территории. При подготовке к фестивалю в муниципалитете привели в порядок дороги, скверы, отремонтировали фасады домов.

"Солнечнодольск колоссально преобразился. Если люди поначалу с настороженностью воспринимали первые шаги, то благодаря организаторам изменилось отношение людей, все стали добрее. Мы очень надеемся, что дополнительная туристическая привлекательность появится у поселка, с министерством туризма края ряд мероприятий уже наметили. У нас уже есть туристический паспорт, будем работать в этом направлении", - пояснил ТАСС замглавы администрации Изобильненского округа Евгений Бажан.

Фестиваль "Культурный код" организован при поддержке ОНФ, президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Фонда поддержки и развития современного искусства. Участники фестиваля создают муралы на фасадах домов, встречаются с художниками, проводят лекции о современном искусстве. Главная цель фестиваля - создание музеев монументального искусства под открытым небом, знакомство россиян с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой.