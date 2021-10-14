Кончаловский сообщил, что хотел бы еще снимать фильмы в Италии

РИМ, 14 октября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Российский режиссер Андрей Кончаловский во время творческого вечера, организованного в четверг в "Русском доме" в Риме, сообщил, что не исключает съемок в Италии нового фильма, который, как и лента "Грех", может быть посвящен истории этой страны.

"Посмотрим, есть идея, - сказал кинорежиссер, отвечая на вопрос ТАСС. - Мне нравится тема итальянской борьбы разных кланов, олигархов под лозунгом "да здравствует Республика". В качестве примера Кончаловский привел соперничество семей Медичи и Строцци во Флоренции.

Творческий вечер был посвящен обсуждению фильма "Грех", мировая премьера которого состоялась во время Римского кинофестиваля в 2019 году. Съемки на протяжении 14 недель велись в разных итальянских городах, включая Рим, Флоренцию и Каррару. За эту киноленту Кончаловский был в четверг удостоен Международной Пушкинской премии в номинации "Кинематограф". Вручение наград, которое состоится в пятницу, в этом году приурочено к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского (1821-1881).

Сын писателя и поэта, автора текстов гимнов СССР и России Сергея Михалкова, брат режиссера Никиты Михалкова, Андрей Кончаловский сумел реализовать себя во многих ипостасях. Он один из немногих российских режиссеров, хорошо известных во всем мире. Кончаловский работал на "Мосфильме" и в Голливуде, делал театральные и оперные постановки на сцене многих стран, писал сценарии и книги, снимал для телевидения.

Является обладателем многочисленных премий. Кончаловский неоднократно становился лауреатом Венецианского кинофестиваля: он получил "Серебряных львов" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и "Рай" (2016), а также Гран-при за "Дом дураков" (2002). В 2020 году его фильм "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри. Всего на счету Кончаловского более 25 картин.