Допремьерный показ фильма "Учености плоды" открыл кинофестиваль "Вече" в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Допремьерный показ картины "Учености плоды" открыл 14 октября в Великом Новгороде XV Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Вече". Церемония открытия прошла в мультимедийном центре "Россия".

"Это фильм о том, что происходило в Пушкиногорье, в Михайловском во время оккупации [в Великую Отечественную войну]. Фильм очень сложный, построен даже очень сложно, я, скажем так, закодировал драматургические произведения Пушкина в эту сюжетную схему. Узнал я об этой истории, когда снимал "Женский батальон" в 2014 году в Михайловском, и эта тема настолько меня захватила, что мы очень долго работали над сценарием, составляли этот план и историческую основу", - сообщил режиссер фильма Игорь Угольников.

В 2021 году программа фестиваля охватывает 23 площадки. В конкурсной программе соревнуются восемь российских фильмов, снятых на киностудиях страны за 2020-2021 годы. Кроме конкурсной программы, запланировали кинопоказы в рамках шести специальных и документальных программ, а также два спецпоказа.

В рамках XV Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Вече" с 15 по 18 октября в Новгородской областной универсальной научной библиотеке пройдет несколько спецпоказов, а также мероприятия деловой программы. 15 октября в рамках программы неигрового кино состоятся два спецпоказа. Первая лента - документальный фильм "В глубь России, в глубь веков". Это фильм-путеводитель, который повествует о жизни и быте населения Северо-Запада России и исторических памятниках, сохранившихся с тех времен на территории Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

Второй спецпоказ - авторский полнометражный художественный фильм "Восемь комнат. Ключи Есенина", снятый в 2020 году к 125-летию поэта. Его жизнь, любовь, духовные поиски стали центральной темой картины. Автор фильма раскрывает восемь ипостасей Сергея Есенина, которые нашли отражение в его поэзии и судьбе. Они же становятся ключами к пониманию его жизни и творчества.