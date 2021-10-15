Долина и оркестр "Линкольн-центра" поздравят Бутмана с юбилеем в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Девятикратный лауреат премии Grammy, американский трубач Уинтон Марсалис и джазовый оркестр "Линкольн-центра" (Jazz at Lincoln Center Orchestra), а также российские певцы Сергей Мазаев, Лариса Долина и Валерий Сюткин 27 октября поздравят с юбилеем главу Московского джазового оркестра, саксофониста Игоря Бутмана на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД) в Москве. Об этом народный артист России сообщил в интервью ТАСС.

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В этот день ему исполнится 60 лет.

"У нас будет джазовый оркестр "Линкольн-центра" во главе с Уинтоном Марсалисом, будут те музыканты, с которыми я в последнее время плотно сотрудничал: Лариса Долина, Сергей Мазаев, Валерий Сюткин. Будут еще петь Фантини, которая уже стала главной солисткой нашего оркестра, и Олег Аккуратов", - рассказал о программе юбиляр.

В своей многолетней карьере Бутман сотрудничал со многими джазовыми, академическими и рок-артистами и коллективами: Херби Хенкоком, Рэем Чарльзом, Билли Кобэмом, Анатолием Кроллом, оркестрами Олега Лундстрема, Георгия Гараняна, Юрия Башмета, группами "Кино" и "Аквариум", Хиблой Герзмавой, Ильдаром Абдразаковым и другими. В его дискографии 17 альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером.

В 1999 году Бутман основал собственные квинтет и квартет и Московский джазовый оркестр, с которыми выступает на крупнейших джазовых фестивалях мира, по праву считаясь послом российского джазового искусства на мировой сцене.