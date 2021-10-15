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Бутман сообщил, что Казань претендует на статус столицы Международного дня джаза

По словам народного артиста России, День джаза может пройти в этом городе в 2022 или 2023 году

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Казань подала заявку на проведение Международного дня джаза и может принять праздник уже в ближайшие пару лет. Об этом сообщил в интервью ТАСС народный артист России, джазовый саксофонист Игорь Бутман.

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"Казань выразила огромное желание принять у себя День джаза. Они подали заявку, мы дали свои рекомендации. Так что ждем решения организаторов", - сказал он.

Бутман отметил, что Казань - "очень высококультурный город" с "великолепным джазовым оркестром" Сергея Васильева.

По словам музыканта, День джаза может пройти в Казани уже в ближайшие годы - в 2022 или 2023 году. При этом он напомнил, что планировать такие масштабные мероприятия сложно из-за пандемии коронавируса. "В 2020 году Кейптаун был отменен, а в 2021 в Нью-Йорке концерт прошел в формате онлайн-подключения артистов из других стран, - напомнил Бутман. - Что будет в следующем году - пока не известно, еще не было никаких приглашений".

Международный день джаза (International Jazz Day) был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. Празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках стран и городов по всему миру, а главные события - в столице Дня джаза, которую выбирают представители специальной комиссии. В 2018 году Россия впервые приняла День джаза у себя - в Санкт-Петербурге, художественным соруководителем праздника тогда стал Игорь Бутман.

Теги
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