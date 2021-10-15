{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дебютный сборник стихов Маяковского "Я" продан за 1,3 млн рублей

Стартовая цена лота составляла 600 тыс. рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Первая книга стихов Владимира Маяковского "Я", которая вышла в свет в 1913 году небольшим тиражом в 300 экземпляров, продана на торгах за 1,3 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Книгу очень редко можно встретить на аукционах, но тот экземпляр, который представлен в "Литфонде", обладает музейным значением. Стартовая цена лота составляла 600 тыс. рублей. Однако в ходе торгов она выросла до 1,3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

На издательской обложке с рисунком галстука работы Маяковского видна подкраска, с высокой вероятностью сделанная рукой поэта. На внутренней стороне обложки экземпляра сохранилась дарственная надпись художника Льва Шехтеля архитектору Марии Мочальской.

Еще один сборник стихов Маяковского "Для голоса" ушел в рекордные 1,8 млн рублей при стартовой цене 180 тыс. рублей. Книга в оформлении Эль Лисицкого (традиционно его имя не склоняется по падежам) была издана в 1923 году в Берлине, где оба они - поэт и художник - находились в то время. Издание является примером оригинальных конструктивистских и композиционных решений Лисицкого и идеально сочетается с ритмикой поэзии Владимира Маяковского.

Теги
Россия
Адель выпустила новую песню Easy on Me после шестилетнего перерыва
Это композиция из ее нового студийного альбома "30", выход которого запланирован на 19 ноября
Читать полностью