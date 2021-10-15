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Музыкальный аудиоспектакль о Мэри Поппинс впервые выйдет на русском языке

Премьера состоится на сервисе аудиокниг Storytel

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Музыкальный аудиоспектакль в двух частях "Мэри Поппинс" и "Мэри Поппинс возвращается" впервые выйдет на русском языке. Премьера состоится на сервисе аудиокниг Storytel, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе платформы.

"В международном сервисе аудиокниг Storytel выходит звездная премьера - музыкальный аудиоспектакль в двух частях "Мэри Поппинс" и "Мэри Поппинс возвращается", поставленный по книгам Памелы Трэверс и созданный впервые на рынке лицензионной аудиопродукции в России", - рассказали в пресс-службе.

Аудиоспектакль поставлен по переводу Бориса Заходера. Роли в нем исполнили Мария Миронова, Александр Феклистов, Евгения Добровольская и многие другие. Автором сценария и режиссером выступил Дмитрий Николаев. Композитор - Олег Макаров.

"Это первая легально созданная аудиопостановка на русском языке, и она потребовала огромной работы, начиная с прав - их было чрезвычайно сложно получить. Весь процесс переговоров - сперва с наследниками Памелы Трэверс, затем с наследниками Бориса Заходера - занял два года. Мы очень благодарны им за то, что они все же поверили в проект. И не зря! Текст перевода-пересказа Заходера, культовый для многих поколений, адаптировали в сценарий филигранно и крайне бережно, ничего не сокращая", - рассказали в пресс-службе аудиоиздательства ВИМБО, записавшего спектакль.

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