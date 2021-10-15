Блокбастер о сражении китайцев с американцами третью неделю лидирует в прокате КНР

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Военный блокбастер о битве китайских добровольцев с американскими войсками в начальный период Корейской войны (1950-1953) уже две недели сохраняет лидерство в прокате в КНР, сообщает в пятницу местная рейтинговая служба.

Киноэпопея "Озеро Чанджин" (китайское название - "Чанцзиньху"), вышедшая на большой экран ко Дню образования КНР 1 октября, принесла в прокате за две недели 4,45 млрд юаней ($700 млн), подсчитала China Movie Data Information Network.

Фильм был снят кинокомпанией Bona Film Group в содружестве с армейской киностудией. Пользователи соцсетей отмечают патриотическую направленность ленты. Эпопея повествует о боевых действиях китайских добровольцев, фактически представлявших собой регулярные соединения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), против американских войск и их союзников после вступления КНР в войну.

Второе место в прокате также удерживает патриотический фильм "Моя страна, мои родители" (китайское название - "Во хэ водэ фубэй"), представляющий собой продолжение темы снятых ранее фильмов "Я и моя родина" и "Я и моя семья". Эта лента о преемственности поколений в эпоху реформ принесла прокатчикам за полмесяца 1,25 млрд юаней (около $200 млн).