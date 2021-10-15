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Stromae выпустил новую песню после восьмилетнего перерыва

Композиция называется Santé
Stromae REUTERS/Denis Balibouse
Описание
Stromae
© REUTERS/Denis Balibouse

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Бельгийский исполнитель Stromae после восьмилетнего перерыва выпустил композицию Santé. Об этом певец сообщил в пятницу на своей странице в Instagram.

"Рад вернуться. Мой новый трек доступен на всех платформах", - написал музыкант.

Stromae планирует свое возвращение на сцену в будущем году. Он намерен выступить, в частности, на фестивале Rock en Seine, который традиционно проходит в пригороде Парижа.

По данным телеканала BFMTV, у музыканта не было сольных выступлений с 2015 года, когда закончилось двухлетнее турне, посвященное выходу его второго альбома Racine carrée. Как сообщалось, после этого у певца наступило эмоциональное выгорание.

После 2015 года Stromae редко появлялся в СМИ. В этот период новости о нем, как правило, касались его сотрудничества с другими исполнителями.

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