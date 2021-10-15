Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2021 году отменили

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был пройти 11-13 ноября, не состоится из-за неблагоприятной эпидемической обстановки на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве культуры РФ.

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"С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Решение было принято после консультаций с Роспотребнадзором, правительством РФ, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом, сообщили в ведомстве. "Проделана колоссальная работа, и мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке данного мероприятия. Однако безопасность участников и гостей форума является для нас безусловным приоритетом", - подчеркнула министр.

Санкт-Петербургский международный культурный форум организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - артисты театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

В 2020 году из-за эпидситуации форум также был отменен.