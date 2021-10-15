Творческие вузы из программы "Приоритет 2030" надеются на отдельные гранты по их специфике

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские творческие вузы, которые стали участниками программы "Приоритет 2030", планируют направить полученные гранты на покупку оборудования, развитие школьных театров по стране и поддержку музыкального образования. В дальнейшем они надеются на появление отдельных грантов, учитывающих их специфику, сообщили на пресс-конференции в пятницу ректоры этих вузов.

Участие в программе "Приоритет 2030" принимали участие 20 творческих вузов, по итогам отбора гранты получили пять из них. "Конечно, деньги надо истратить с пользой, но до конца года это сделать по нашим законам будет очень сложно. Часть денег надо использовать на покупку оборудования, оборудование для кино в России не производится, значит, нужны тендеры, а на это всегда уходит два-три месяца. Вчера мы проводили ученый совет и договорились с мастерами, с педагогами, со студией, что мы должны почувствовать от этих денег реальный шаг. Например, создание виртуальной студии, в которую вошли бы студенты и начали бы работать", - рассказал ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев сообщил, что вуз планирует серьезно заниматься школьными театрами по стране. "Мы будем готовить программы, будем готовить для этого педагогов дополнительного образования, подготовим методологическую литературу. Мы будем выступать главными методологами в области дополнительного образования школ, такого, как школьные театры", - пояснил он.

Российская академия музыки имени Гнесиных своей задачей видит поддержку музыкального образования в России, отметил ректор вуза Александр Рыжинский. Кроме того, грант позволит обратить внимание на материально-техническое обеспечение учебного заведения, а также решить задачи, которые давно стоят перед отраслью, например, заняться обучением мастеров по реставрации музыкальных инструментов, особенно струнно-смычковых. "У нас есть чему поучиться у коллег за рубежом. Но чтобы обучить, нам нужна поддержка, и сейчас эта поддержка есть. <…> Очень надеемся, что мы в этой программе просуществуем до 2030 года, а возможно, и дольше, и, может быть, (в дальнейшем) будут предусмотрены особые специальные гранты для вузов искусств", - добавил он.

О программе

Цель программы "Приоритет 2030" - сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Они позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.